Mais três mortes são registradas por covid em Volta Redonda; cidade chega a 115 óbitos

Volta Redonda - Os dados sobre o novo coronavírus foram atualizados neste sábado, dia 25, em Volta Redonda, pelo prefeito Samuca Silva, através de áudio divulgado nas redes sociais.

Mais três mortes foram registradas por conta da covid-19 e o município chega a 115 óbitos. As vítimas são dois homens, de 59 e 75 anos; e uma mulher de 65 anos de idade.

Samuca Silva ressaltou que todos os óbitos são do grupo de risco e por isso a preocupação para as pessoas se cuidarem.

“Isso demonstra a necessidade de você se cuidar, você que é jovem, ou você que mora com algum idoso ou alguém que tenha alguma doença crônica tem que se cuidar. Os assintomáticos sempre levam para dentro de casa. Por isso, use a máscara, álcool em gel e lave as mãos. E lembre-se esta doença é silenciosa. Se cuide”, declarou o prefeito.

Samuca Silva também lembrou que as pessoas que estão no grupo de risco ao sentirem os primeiros sintomas, nos três primeiros dias, devem procurar as unidades de atendimento. Atualmente, Volta Redonda tem um protocolo com a UFRJ para tratamento precoce da covid-19

Segundo o boletim, na cidade, são 3.171 casos confirmados do novo coronavírus e 11.339 notificados como suspeitos. Os curados são 2.040.

As metas que condicionam a flexibilização em Volta Redonda seguem assim: um aumento de 0,7% dos casos suspeitos, 8% dos leitos do Hospital de Campanha ocupados e a ocupação dos leitos de UTI da rede municipal está em 29%.