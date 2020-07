Voltaço goleia Porto Real em jogo-treino

Volta Redonda - No segundo jogo-treino da intertemporada, o Voltaço (Volta Redonda Futebol Clube) venceu o Porto Real por 4 a 0. Pedrinho, Luan Martins, Daniel e Bebê marcaram os gols da partida.

O jogo aconteceu neste domingo, dia 26, às 9h30, e foi divido em três tempos de 30 minutos. O comandante Luizinho Vieira utilizou todos os atletas do elenco.

“Fizemos uma semana muito boa de treinamento e fechamos com este jogo-treino que me agradou em alguns pontos, mas temos a consciência que precisamos evoluir em outros. Na próxima semana entraremos em um outro estágio da nossa preparação, focado mais na parte tática e nos ajustes finais para a estreia na Série C”, destacou o comandante Luizinho Vieira.

A estreia do Volta Redonda na Série C será contra o Boa Esporte-MG, dia 10 de agosto, às 18h, no estádio do Melão.