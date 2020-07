20 bairros de Volta Redonda recebem manutenção neste início de semana

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) de Volta Redonda, começou a semana com serviços de manutenção em 20 bairros da cidade. Nesta terça-feira, dia 28, foram intensificadas as ações de recuperação asfáltica.De acordo com a SMI, três equipes estão divididas em cinco bairros e vão atuar em 11 vias do município.

São realizados também, serviços de rotina como capina, roçada e retirada de entulho. Ainda de acordo com as informações da SMI, os córregos Cafuá e Brandão, no trecho do bairro Siderópolis também passaram por uma limpeza.

Segundo o secretário de Infraestrutura, Vinícius Ramos, os trabalhos de manutenção da cidade são realizados todos os dias e as equipes trabalham em sistema de plantão aos sábados, domingos e feriados para garantir atendimento às demandas da população.

“A recuperação do asfalto, por exemplo, é importante ação para melhorar a mobilidade urbana. E o período, com pouca incidência de chuva, é ideal para a limpeza dos córregos”, afirmou o secretário.

Volta Redonda inicia semana com manutenção em 20 bairros - Gabriel Borges

Os bairros Vila Americana, São Geraldo, Eucaliptal, Água Limpa e São João foram beneficiados com operação tapa-buracos. Na segunda, dia 27, e nesta terça, dia 28, também foram realizados os serviços de retirada de entulhos nos bairros Vale Verde, Siderlândia, Vila Americana, Santo Agostinho, além do acesso à Fundação Beatriz Gama (FBG). Os funcionários contam com apoio de caminhões e retroescavadeira.

As equipes de capina e roçada foram divididas entre dez bairros e, neste início de semana, atuaram no São Geraldo, Vila Americana, Candelária, Vila Santa Cecília, Vila Brasília, Roma, Santa Rita do Zarur, Vila Rica/Tiradentes, Aterrado e trecho da Rodovia dos Metalúrgicos.

A SMI destacou que os funcionários foram orientados a seguirem as medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus como o uso de máscara, o distanciamento pessoal e a higienização das mãos.