"Agora tenho como estudar pelo celular novo", diz aluna do MEP Volta Redonda

Volta Redonda - Uma pesquisa do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) realizada em maio com seus alunos para avaliar o perfil e a situação dos estudantes do Pré-Vestibular Cidadão (PVC) diante das aulas online, revelou que 15% não tinham como estudar por falta de computadores ou celulares potentes.

Diante dessa situação, a solidariedade educacional rompeu a barreira da desigualdade social em Volta Redonda. O fato provocou a reação de algumas pessoas, como a professora, parapsicóloga e simpatizante do programa do MEP, Regina Céli Pereira, que demonstrou interesse em ajudar pelo menos um dos alunos. A seu pedido, a coordenação do Movimento comunicou para cinco estudantes da oferta, porém somente uma, aceitou.

A professora passou a dialogar com a aluna interessada, que relatou a situação do seu celular na ocasião.



“Meu celular é ruim, está quebrado, não tenho como estudar, e nem acessar nada”, disse C.S. em maio.



Diante da situação, a professora Regina e uma amiga movimentaram-se, e adquiriram um celular.

“Do grupo solidário, apenas eu sou professora. Uma de minhas amigas, que é bancária, conseguiu a doação com seus colegas de trabalho. Mais do que amenizar a desigualdade social entre os estudantes neste momento, desejamos semear o sentimento de coletivismo e, assim, de uma nova sociedade”, comentou a professora.

De acordo com o Coordenador do MEP, José Maria da Silva, o Zezinho, no último domingo, dia 26, o movimento recebeu a mensagem da aluna C.S., manifestando sua alegria. Ela que no dia 1 de agosto, às 15h estará na sala de aula virtual com os novos colegas.

“Já agradeci a professora Regina, agradeça também a todos do MEP pela força. Acabei de ganhar um celular novinho. Estou muito feliz, agora tenho como estudar e dar continuidade às aulas do PVC (online). Vou colocar as aulas em dia. Estou muito feliz, declarou emocionada a estudante.