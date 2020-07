Volta Redonda - Na manhã desta quarta-feira, dia 29, muitos moradores de Volta Redonda registraram uma fumaça escura que saía de uma área da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).



Segundo a assessoria de imprensa da empresa, o incêndio começou por volta das 6 da manhã, na Central de Recicláveis que é um local afastado da área de produção.



Ainda de acordo com as informações da assessoria, o fogo foi controlado pelos próprios bombeiros da CSN e não houve vítimas. A produção da Usina também não foi prejudicada por conta do incêndio.