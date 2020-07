Volta Redonda - As audiências para ouvir as testemunhas de defesa do vereador Paulinho do Raio X foram encerradas na última segunda feira, dia 27, na Câmara Municipal de Volta Redonda. A informação foi divulgada pelo Presidente da Comissão Processante da denúncia recebida pelo plenário da Casa , o vereador Sidney (Dinho) do Patriota.

Segundo o vereador, o próximo passo será o depoimento que já está marcado do vereador afastado Paulinho do Raio X.

“Encerramos a fase de depoimentos das testemunhas de defesa e o próximo ato da Comissão Processante, a princípio, será o depoimento do vereador Paulinho do RX já marcado para o próximo dia 04/08, às 14h, na sede da CDL de Volta Redonda. O vereador já foi pessoalmente intimado e seus advogados também. Realizaremos a audiência de forma presencial e virtual e acontecerá na CDL, em razão do impedimento judicial que o vereador tem de ter acesso à Câmara Municipal”, explicou o vereador Sidney (Dinho).

Após ouvir o depoimento do vereador afastado Paulinho do Raio X, a Comissão processante abrirá vistas do processo à sua defesa para razões escritas, no prazo de cinco dias. Depois disso, emitirá parecer final, pela procedência ou improcedência da acusação. Em seguida solicitará ao Presidente da Câmara, a convocação de sessão para julgamento em cumprimento ao que prevê o artigo 5°, inciso V, do Decreto Lei 201/67.