Volta Redonda - Nesta quarta-feira, dia 29, em Volta Redonda, dois focos de incêndio foram destaque na cidade. O primeiro aconteceu a partir das 6h da manhã, oriundo do interior da Usina Presidente Vargas . O segundo foi por volta das 11h, quando uma fumaça de queimada foi observada pelos moradores na antiga Pedreira da Voldac.

Nos dois casos, o Movimento Ética na Política (MEP-VR) demonstrou apreensão e lamento. De acordo com as informações do movimento, o caso da emissão de fumaça da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), foi enviado imediatamente via facebook ao MPRJ, e a própria empresa justificou o ocorrido como um incêndio em uma área de recicláveis que não faz parte do processo produtivo, próximo ao Jardim Paraíba.

Já no caso da antiga pedreira, a Equipe Ambiental do MEP, ao receber a informação da trabalhadora da Cooperativa Folha Verde, Gildete Silva, imediatamente comunicou à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) e ratificou contatos com o Corpo de Bombeiros, no mesmo horário. Por volta das 13h, um dos membros da equipe do MEP esteve no local, e o fogo havia dissipado.

“O fogo atingiu mais a parte baixa da pedreira, após a mina d'água, em parte da trilha. O ‘portal’ e miolo mais denso em flora, estava intacto. Interessante foi notar no alto, os urubus atentos ao rescaldo da queimada”, informou o colaborador do MEP que esteve no local.

Queimada na Pedreira da Voldac, nesta quarta-feira, dia 29 - MEP-VR

“O risco permanece, por conta da fumaça, os animais podem ter fugido para outros lugares, embora tudo indique que a direção do vento pode ter facilitado a diminuição do fogo”, comentou Bianca Carbogim, bióloga no grupo ‘WhatsApp da Pedreira’, ao analisar as fotos.

O especialista em monitoramento ambiental, ligado à equipe do MEP, Michel Bastos ficou de fazer uma análise mais apurada dos fatos.

A coordenadora da equipe ambiental, Sílvia Real, lamentou o fato e informou que o coletivo já está organizando-se para a consulta pública da SMMA para que o local (a pedreira) se torne uma Unidade de Conservação.

"Se a antiga pedreira se tornar uma área protegida, podem ser adotados procedimentos quanto ao manejo e gestão do local", comentou a geóloga.