Volta Redonda - O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, nesta quarta-feira, dia 29, atualizou os dados sobre o novo coronavírus na cidade, através de uma transmissão ao vivo, nas redes sociais.

O número de mortes aumentou e agora são 119 óbitos por conta da covid-19. A vítima foi um idoso de 88 anos de idade.

De acordo com as informações, agora são 3.420 casos confirmados do novo coronavírus, são 100 pessoas a mais que ontem, terça-feira, dia 28.

O número de casos suspeitos são 12.120, ou seja, um aumento de 1,92% de ontem para hoje. Os curados são 2.104 e 4.786 exames deram negativo.

Já a ocupação dos leitos do Hospital de Campanha está em 10% e dos leitos de UTI da rede municipal está em 29%.

Também participou da live, a Kelly, filha do 'Dadinho do Presépio' que faleceu por conta da covid na semana passada em Volta Redonda. Kelly fez um apelo para que as pessoas se conscientizem, usem a máscara de maneira correta, evitem aglomerações, e só saiam de casa quando for necessário. Em momentos de muita emoção ela compartilhou a dor de não poder se despedir do pai.

"É muito triste. Você vê o carro da funerária chegar e não pode nem se despedir. É do carro direto para o buraco...as pessoas precisam pensar nisso", desabafou Kelly.