Volta Redonda registra primeiro saldo positivo na geração de empregos durante a pandemia

Volta Redonda - O município de Volta Redonda registra uma retomada na geração de empregos, mesmo com o impacto provocado pela pandemia da covid-19. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério da Economia, a cidade apresentou no mês de junho, o primeiro saldo positivo desde março, mês em que ocorreram os primeiros casos do novo coronavírus no município.

Segundo o Caged, aconteceram 1.405 admissões e 1.308 demissões, um saldo de 97 novos postos de trabalho. O aumento no número de admissões foi alavancado pelo setor de Serviços, que teve saldo positivo de 306 novos postos de trabalho em junho (813 contratações contra 507 demissões). O setor agropecuário, com pequena participação no cenário de empregos na cidade, também teve saldo positivo, de um posto de trabalho. Os outros índices foram: comércio (menos 44), construção civil (negativo de 50) e Indústria (menos 116).

Ainda segundo o Caged, o último saldo positivo na geração de empregos em Volta Redonda havia sido registrado em fevereiro, com 133 postos de trabalho criados. Desde março, quando começou a suspensão das atividades econômicas pelo país, até o mês de maio, os índices foram negativos.

De acordo com o prefeito Samuca Silva essa melhora recente precisa da participação da população para continuar. Ele destacou que o Governo Municipal já ampliou a quantidade de leitos clínicos e de UTI para covid-19, adotou um protocolo de tratamento que vai reduzir fortemente a necessidade de internações, além dos serviços de higienização e sanitização dos espaços públicos da cidade.

“Para que a vida continue a se aproximar do normal, precisamos que a população faça sua parte, evitando as cenas lamentáveis de aglomeração que temos assistido e que nos forçaram a fechar a Colina mais uma vez. É preciso que todos nos conscientizemos de que, embora o vírus esteja sob controle, ainda não vencemos essa doença. Se puder, fique em casa”, pediu o prefeito.

O prefeito também ressaltou que a vocação de Volta Redonda na geração de empregos foi retomada nos últimos anos, graças a diversas ações do Governo Municipal, como a desburocratização de processos e serviços e o incentivo ao empreendedorismo.

Recentemente, a prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), criou o novo espaço do Banco VR de Fomento, agora localizado na Rodoviária Municipal. O objetivo é melhorar o atendimento aos microempreendedores individuais. A cidade ainda conta com a plataforma gratuita Compras VR, que é oferecida pela prefeitura para os empresários, visando criar um canal de compras virtuais em Volta Redonda.

“Nossa cidade foi a que mais gerou empregos no estado nos últimos anos e foram muitas as frentes de trabalho para que isso saísse do papel. Criação do Alvará Fácil, do Regin, Rua de Compras, regularização de ambulantes são algumas, além do Polo Metalmecânico, que teve sua implantação acelerada com a recente aprovação da lei que garante incentivos fiscais para empresas beneficiadoras de aço”, lembrou o prefeito Samuca Silva.