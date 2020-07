Unidades de saúde e centros comerciais recebem sanitização em Volta Redonda

Volta Redonda - Há quatro meses, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) de Volta Redonda realiza o trabalho diário de sanitização e higienização dos espaços públicos, como ação de combate à covid-19. A presença da equipe paramentada com EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), lavando calçadas com água clorificada e pulverizando ambientes com produto desinfetante, já faz parte do cotidiano da população. Assim como o uso de máscara, a higienização das mãos, o distanciamento social e a medição de temperatura corporal.

Conforme informações da prefeitura, no início desta semana, a programação priorizou as unidades de saúde, beneficiando sete locais de atendimento à população. O Centro Municipal de Saúde (antigo Santa Margarida), o CER III (Centro Especializado em Reabilitação), as unidades da Atenção Básica dos bairros Caieiras, Dom Bosco, São Sebastião e Policlínica da Melhor Idade, além do Hospital de Campanha, no Estádio Raulino de Oliveira, passaram por sanitização e higienização. Ainda foram beneficiados os centros comerciais do Retiro, 207 e Aterrado.

Serviços de sanitização continuam em Volta Redonda no combate à covid - Divulgação/Secom VR

Segundo o secretário de Infraestrutura, Vinícius Ramos, a sanitização é um serviço que faz parte do chamado novo normal e não tem prazo para encerrar em Volta Redonda.

“Nossas equipes atuam diariamente. Além das unidades de saúde, locais com maior circulação de pessoas como acessos às agências bancárias, Casas Lotéricas, supermercados, farmácias, por exemplo, são o foco da ação”, falou o secretário.

Serviços de sanitização continuam em Volta Redonda no combate à covid - Divulgação/Secom VR

A marca de 600 sanitizações em cerca de quatro meses já foi superada no município. A ação também já aconteceu no pavilhão da Ilha São João e locais como os CRAS (Centros de Referência à Assistência Social), Rodoviária Municipal Prefeito Francisco Torres, Palácio 17 de Julho, Arena Esportiva, Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM), 93ª Delegacia de Polícia (DP), 28°Batalhão da Policia Militar e sede do Conselho Tutelar.