Smel realiza workshop online com o tema "Ginástica de Trampolim"

Volta Redonda - Um workshop online com o tema “Ginástica de Trampolim” será realizado nesta quinta-feira, dia 30, pelos professores e profissionais da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) de Volta Redonda. O encontro acontecerá em dois períodos, às 9h e depois às 14h, para possibilitar uma maior participação dos profissionais da secretaria.

O profissional de Educação Física, Thiago Anderson de Almeida, técnico da equipe de Ginástica de Trampolim da Prefeitura de Volta Redonda foi convidado para compartilhar suas experiências com os profissionais. Thiago atua no Ginásio do bairro São Geraldo, que funciona como local de treinamento desde a base até o preparo dos atletas para as competições.

Durante o workshop, ele abordará o tema “Conhecendo e Desmistificando a Ginástica de Trampolim”, com conteúdos explicando como é a modalidade (Conceitos), a diferença das modalidades de ginástica e a explanação sobre a Ginástica de Trampolim no cenário nacional e mundial, além da ascensão dessa modalidade.

A secretária de Esporte e Lazer, Patrícia Monlevad destacou que neste período de pandemia, as palestras e capacitações promovidas para os professores são intensificadas.

“Temos como objetivo, a atualização e o aperfeiçoamento técnico com intuito de enriquecer os trabalhos diários. Será um momento muito valioso e também de fortalecimento dos trabalhos desenvolvidos”, disse a secretária.