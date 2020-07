Polícia de Volta Redonda prende condenado por morte de criança na Zona Oeste do Rio

Volta Redonda - A Polícia Civil de Volta Redonda realizou a prisão nesta quarta-feira, dia 29, do homem acusado de assassinar uma criança de dois anos na comunidade Vila Vintém, em Padre Miguel, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O assassinato ocorreu em 2007, no dia 07 de março. Desde o crime, há treze anos, o homem identificado como, Leandro Lopes de Melo, de 36 anos, estava foragido.

Os agentes da 93ª DP localizaram o suspeito, após vigiarem três dias, na Rua da Cegonha, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. Durante a operação policial, o homem tentou fugir, mas o cerco da polícia o conteve.

A localização do homem foi feita por conta de uma investigação da polícia que verificava a atuação de um grupo de traficantes do Rio de Janeiro. Que segundo informações enviava drogas e armas para Volta Redonda.

Após treze anos foragido, homem acusado de matar criança é preso por policiais de Volta Redonda - Reprodução/ Internet

De acordo os agentes, Leandro participava de uma facção que disputava o comando do tráfico com criminosos da Vila Vintém. No dia do crime, a criança, andava de bicicleta ao lado da mãe e do seu padrasto, quando criminosos em um carro atiraram contra os três. A menina de dois anos foi atingida na cabeça. Ainda de acordo com investigação da polícia, policial, o alvo era o padrasto da criança, que tinha antecedentes criminais e também foi baleado.

O acusado do crime, Leandro Lopes de Melo chegou à delegacia de Volta Redonda na tarde de quarta-feira, dia 29, irá cumprir o mandado de prisão condenatória de 23 anos por homicídio qualificado, segundo informou o Delegado da 93ª DP, Victor Tuttman.