Disque Denúncia rende grande apreensão de drogas em Volta Redonda

Volta Redonda - Através de denúncia anônima, policiais militares do 28°BPM de Volta Redonda conseguiram localizar na noite de quarta-feira, dia 29, uma grande quantidade de drogas, na cidade.

O material estava escondido em um terreno atrás de um imóvel na Rua Andrelândia, no bairro Minerlândia.



De acordo com as informações da PM, 1.334 trouxinhas de maconha e 4.445 pinos de cocaína foram apreendidos na ação.

Ação da PM realiza a apreensão de grande quantidade de drogas em Volta Redonda - Divulgação/ PM

O número do Disque Denúncia do 28°BPM é 0800-026067.