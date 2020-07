CSN abre pré-inscrições para o Programa Capacitar PCD em Volta Redonda

Volta Redonda - A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta Redonda, abriu as pré-inscrições para o Programa Capacitar PCD 2020. O objetivo do programa é promover a formação e qualificação de profissionais com deficiência através de cursos profissionalizantes oferecidos gratuitamente.

Após a análise das pré-inscrições, a empresa fará um processo seletivo. Os selecionados irão participar de capacitação em parceria com a Escola Técnica Pandiá Calógeras, com bolsa-auxílio no valor de R$ 300,00.

Segundo a empresa, depois de terminado o programa, que tem duração de seis meses, os participantes poderão ser efetivados pela Companhia.