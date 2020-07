Idosa de 110 anos e mulher de 36 anos morrem de covid em Volta Redonda

Volta Redonda - O número de mortes devido ao novo coronavírus, a covid-19, aumentou em Volta Redonda. Agora são 121 óbitos por conta da doença. As vítimas são duas mulheres, de 110 anos e 36 anos de idade.



Os casos confirmados são 3.512 casos confirmados e 12.385 notificados como suspeitos. Os curados são 2.142 e 4.903 exames deram negativo.



Os eixos de monitoramento que condicionam a flexibilização das atividades econômicas na cidade seguem da seguinte maneira: um aumento de 2,18% dos casos suspeitos, ocupação de 11% dos leitos do Hospital de Campanha e 37% dos leitos de UTI da rede municipal.



Os dados foram atualizados pelo Prefeito Samuca Silva, no início da noite desta quinta, dia 30, através de um áudio nas redes sociais. Samuca destacou o tratamento precoce para covid-19, disponível para o grupo de risco.



“86 pessoas são acompanhadas no município no tratamento contra covid. Você que é do grupo de risco, que tem mais de 50 anos, ao sentir os primeiros sintomas, por favor, nos três primeiros dias, procure uma unidade de atendimento. Volta Redonda tem um protocolo de atendimento para que você possa administrar o medicamento e diminuir a potência do vírus no corpo. Nenhum paciente foi internado até agora dos que estão neste tratamento”, explicou o prefeito.