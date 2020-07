Projeto ‘Fevre ligada no Enem’ realizará aulas online em agosto

Volta Redonda - O Projeto ‘Fevre ligada no Enem’ tem o objetivo de auxiliar os estudantes na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio. As próximas aulas serão realizadas nos dias 4, 11 e 19 de agosto, sempre às 15 horas. Quase três mil estudantes de Volta Redonda já participaram das lives do projeto idealizado pela Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre).



Na próxima terça-feira, dia 4, a aula será ministrada pela professora Magda Rodrigues que irá falar sobre variedades lingüísticas; no dia 11 será a vez do professor Caio Teixeira explicar sobre Teorias do Estado no Enem; e no dia 19, o professor Daniel de Sampaio que abordará o tema: A nova classificação das Cidades Brasileiras.

Fevre oferece aulas gratuitas para alunos do Ensino Médio com professores de diversas áreas de conhecimento - Divulgação O projeto, que foi um sucesso em 2019, retornou esse mês de julho com duas aulas. A primeira delas ministrada pela professora Letícia Rodrigues Motta, no dia 9, que abordou questões ambientais. A segunda, que aconteceu no último dia 28, foi com a professora Roberto Campos de Carvalho, que falou sobre a redação no Enem.

A Fevre convidou professores renomados para interagir e, em função da pandemia, os encontros acontecem em formato de transmissão ao vivo na página da fundação no Facebook , com duração de 50 minutos. As datas das transmissões serão divulgadas na página da Fevre com antecedência, visto que acontecerão de acordo com a disponibilidade dos professores. O projeto acontecerá até o mês de novembro.

Fevre oferece aulas gratuitas para alunos do Ensino Médio com professores de diversas áreas de conhecimento - Divulgação

Segundo o presidente da Fevre, Waldir Bedê, durante as aulas, os professores farão uma retrospectiva dos assuntos mais cobrados nas diferentes áreas de conhecimento e discutirão atualidades de forma prática, dinâmica e participativa.

“Essa é uma oportunidade para que todos os estudantes possam conquistar uma boa classificação e aprovação no Enem”, disse Bedê.