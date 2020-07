Prefeito Samuca celebra sanção da ‘Lei do Aço’, que cria Polo Metalmecânico

Volta Redonda - A Lei nº 8960 que garante incentivos fiscais para empresas do setor instaladas no Estado do Rio de Janeiro foi publicada, nesta quinta-feira, dia 30. Com isso a implantação do Polo Metalmecânico está mais próxima da realidade. A “Lei do Aço”, de autoria do deputado estadual Gustavo Tutuca, favorece as sete empresas beneficiadoras do produto que estão com protocolos de intenção assinados para se instalarem em Volta Redonda. A expectativa da prefeitura é a geração de quatro mil empregos diretos.

A lei prevê regime diferenciado de tributações para indústrias do setor metalmecânico, igualando às condições tributárias do setor com estados concorrentes, como Minas Gerais e São Paulo, o que torna o Rio de Janeiro vantajoso para o beneficiamento do aço. O objetivo é atrair empresas que já comercializam com indústrias locais, como a CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), sabendo que essa proximidade gera diminuição nos custos da produção.

O prefeito Samuca Silva, comemorou a sanção do projeto e afirmou que a publicação da “Lei do Aço” veio em momento oportuno e será fundamental para a retomada do crescimento econômico do município, abalado pela pandemia da covid-19.

“A chegada de sete empresas e a geração de quatro mil empregos vai movimentar a economia de Volta Redonda como um todo”, acredita Samuca, ressaltando que o setor imobiliário, o de prestação de serviços e o comércio em geral serão os primeiros beneficiados, podendo abrir até dez mil novas vagas no mercado de trabalho.

Samuca também lembrou que o projeto para a implantação do Polo Metalmecânico em Volta Redonda começou a ser idealizado em 2017, em uma reunião entre a prefeitura e a Companhia Siderúrgica Nacional, e a lei que assegura os incentivos fiscais para as empresas se instalarem no estado é a garantia que faltava para sua concretização.

“Com o Polo Metalmecânico, Volta Redonda retoma sua vocação de Cidade do Aço. O aço que hoje sai bruto para indústrias de outros estados será utilizado aqui, onde se desenvolverá uma cadeia produtiva completa, tornando a região mais competitiva no setor. Todo Sul Fluminense será beneficiado”, disse o prefeito.



O Polo Metalmecânico será implantado no bairro Roma, com fácil acesso a uma das principais rodovias federais do país, a Rodovia Presidente Dutra (BR-116). A área possui terrenos de com três a 20 mil metros quadrados.