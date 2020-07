Obra de recapeamento asfáltico é retomada no bairro Três Poços, em Volta Redonda

Volta Redonda - Nesta sexta-feira, dia 31, a Prefeitura de Volta Redonda retomou o programa “Asfalto de Volta”, no bairro Três Poços. A intenção é dar prosseguimento à obra em parte do trecho que compreende do condomínio Minha Casa, Minha Vida até a Rodovia do Contorno, na Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes, que liga Volta Redonda a Pinheiral.

O recapeamento asfáltico no local foi interrompido devido ao impacto da pandemia da covid-19 na economia da cidade. A empresa responsável pela obra, fiscalizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), atuou nesta sexta, dia 31, e vai continuar no sábado, dia 1°, além da próxima segunda e terça, dias 03 e 04, na preparação da base para que na quarta-feira, dia 05, o asfalto comece a ser aplicado.

Prefeitura retoma obra de recapeamento asfáltico no bairro Três Poços - Secom VR

A primeira parte dos investimentos em asfalto na Avenida Paulo Erlei foi entregue no final do último mês de maio. O trecho comercial da via, uma das mais importantes do município, ganhou um novo sistema de drenagem e nivelamento do solo, antes de receber o asfalto, promovendo maior durabilidade do serviço.

O prefeito Samuca Silva falou que entende a importância da obra para os moradores do local que, há mais de dez anos, sofriam com poeira, alagamentos e outros transtornos, além da segurança para motoristas que trafegam pela via.

“Essa obra era esperada há muito tempo pela população, já que a via é extremamente movimentada e importante no dia a dia da população”, disse, lembrando que, mesmo durante a pandemia, o trecho de subida da Rodovia dos Metalúrgicos, entre o supermercado e o shopping também foi concluído pelo programa “Asfalto de Volta”.