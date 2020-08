Volta Redonda - Neste final de semana, além de atender as denúncias da população, as equipes da força-tarefa de Volta Redonda vão atuar durante o dia e à noite. Irão intensificar as rondas em locais de comum aglomeração, como bares. A ação tem o objetivo de verificar o cumprimento das medidas de segurança que devem ser adotadas dentro dos estabelecimentos para evitar o contágio pelo coronavírus.

Entre as principais normas que serão averiguadas durante a ação, estão aglomeração de pessoas, uso de máscaras e higienização, além do horário de abertura e fechamento dos estabelecimentos comerciais. A população pode ajudar denunciando o descumprimento das regras através do telefone 156 e do aplicativo ‘Fiscaliza VR’.

A intenção é manter os seis eixos de monitoramento condicionantes para a flexibilização: o número de casos suspeitos não aumentar em 5% por três dias seguidos; a ocupação de leitos no CTI não ultrapassar 50%; a ocupação de leitos no Hospital de Campanha não ultrapassar 60%; além de manter o grupo de risco em isolamento social; uso de máscara obrigatório nas ruas; e a proibição de qualquer tipo de aglomeração.

O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, frisou que é importante a colaboração de todos para vencer a batalha contra à covid-19.

“Todo o cuidado é pouco e a população precisa entender isso. Flexibilizamos as medidas, mas é necessário do todos contribuam para evitar o aumento da contaminação na cidade”, disse o prefeito.