Volta Redonda - Neste domingo, dia 2, o centro comercial do bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda recebeu o serviço de sanitização. Os trabalhos também foram realizados no último sábado, dia 1º, no Mercado Popular da Vila Santa Cecília e arredores. A ação é uma das medidas de combate a circulação do novo coronavírus no município.



Segundo a prefeitura o serviço é realizado diariamente, inclusive aos finais de semana e envolve a lavagem dos locais com uso de água clorificada e, em seguida, a aplicação do produto bactericida que, usado regularmente, tem a capacidade de afastar o vírus.

Sanitização contra coronavírus em Volta Redonda durante o final de semana - Secom VR/ Evandro Freitas



“Já foram mais de 600 sanitizações em cerca de quatro meses na cidade, reforçando o nosso empenho e compromisso em vencer esta pandemia”, lembrou Samuca. Os hospitais, Centros de Triagem de covid-19 e agências bancárias recebem o serviço uma vez por semana, enquanto os centros comerciais são sanitizados quinzenalmente. O prefeito Samuca Silva afirmou que os trabalhos de sanitização e higienização dos espaços públicos não têm descanso.“Já foram mais de 600 sanitizações em cerca de quatro meses na cidade, reforçando o nosso empenho e compromisso em vencer esta pandemia”, lembrou Samuca.