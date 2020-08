Volta Redonda realiza 2ª Webconferência de Cultura

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) de Volta Redonda, vai realizar em parceria com o Conselho Municipal de Política Cultural nesta terça-feira, dia 4, a 2ª Webconferência de Cultura da cidade. O evento online é mais uma etapa do bate papo e escuta pública sobre a Lei Aldir Blanc. A transmissão será através da plataforma Google Meet e as inscrições devem ser feitas pelo link: bit.ly/2webconfcultura