Pré-Vestibular Cidadão do MEP Volta Redonda retorna com aulas online

Volta Redonda - Nesta segunda-feira, dia 03, o Pré-Vestibular Cidadão do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) retorna com as aulas online. A aclimatação da retomada dos estudos aconteceu no último sábado, dia 1º, e ganhou uma força especial. A equipe pedagógica ofereceu aos 50 alunos um momento ‘lúdico-motivador’ para alavancarem as aulas nesta semana.

“Hoje um momento muito especial para nós do MEP, acolher vocês, ouvi-los e mostrar a vocês nosso entendimento sobre educação”, disse Abigail Ribeiro, professora de linguagem e da coordenação pedagógica na abertura da sala de aula online.

Na sequência, como elemento motivador, vídeos dinâmicos com depoimentos de ex-alunos e professores mostraram a trajetória do Pré-Vestibular ao longo dos 20 anos. O professor de matemática, Paulo Ricardo Ramos, ficou emocionado.

“Nossa, toda vez que vejo os depoimentos de professores que já passaram por aqui e os atuais emociono-me!”

A dinâmica mais impactante do encontro foi o fato de dar lugar de fala aos alunos. A cada apresentação nominal, eles foram provocados pela professora Abigail a falarem duas palavras que dessem significado à presença deles no MEP. Após as falas, na tela foram apresentadas as palavras em modo mosaico, com destaque as de maiores repetição (aprovação, universidade, esperança, realização, sonho).

Para finalizar, a professora de matemática e coordenadora do Núcleo do Retiro, Juliana Resende, explicou e deu orientações sobre as aulas que começam virtualmente nesta segunda, dia 03.

“Será um momento rico de aulas multiversas, que ajudarão vocês a se colocarem definitivamente no pré. As aulas sensibilizarão vocês diante de temas atualíssimos abordados por especialistas. Aqui procuramos fazer o melhor para vocês, esperamos também o compromisso de cada um.”

O aluno Daniel que fez sua matrícula em fevereiro falou sobre sua expectativa.

“O encontro de hoje foi bem esperançoso e acolhedor, pois renovou a esperança de muitos que estavam desanimados, e também promoveu o brilho de quem ingressa agora. O encontro marcou-me”, declarou.

Já a aluna do 1º semestre, Maria Eduarda declarou que é muito bom perceber o ânimo dos professores e colegas de turma.

“É sempre bom ver a animação dos professores a cada semestre, depois desta pausa. Ver que tá todo mundo ainda firme e bastante gente procurando mais. Foi muto bom”, comentou agradecida, Maria Eduarda.