Volta Redonda - O elenco do Volta Redonda se reapresentou nesta segunda-feira, dia 03, iniciando a última semana de treinamentos antes da estreia na Série C do Campeonato Brasileiro contra o Boa Esporte-MG, marcada para o próximo dia 10, às 18h, no estádio do Melão, em Varginha.

No primeiro dia de atividades, os atletas realizaram exames de sangue para saber o nível de creatina quinase (CK) e, em seguida, fizeram um trabalho físico e de força na sede do clube.

Autor do gol do Voltaço no jogo-treino diante do Vasco, realizado no sábado, dia 1º, o meia Bernardo analisou o período de preparação tricolor e destacou a importância dos jogos-treinos para a preparação.

“Fico muito feliz pelo gol no jogo-treino contra o Vasco, que irá me trazer muita confiança para o início do Brasileiro. Mas, além do gol, o que mais me deixou empolgado foi ver que a equipe está em uma crescente evolução. Conseguimos colocar em prática o que treinamos no dia a dia, a parte tática, o toque de bola, as triangulações foram muito bem feitas, o que deixa claro que fizemos uma grande intertemporada. Agora é aproveitar esta última semana para os últimos ajustes. Com certeza chegaremos muito fortes nesta Série C e iremos brigar pelo acesso“, destacou Bernardo.