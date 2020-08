Escritor brasileiro, Godofredo de Oliveira Neto, ministra aula inaugural do MEP em Volta Redonda

Volta Redonda - O escritor brasileiro, reconhecido internacionalmente, Godofredo de Oliveira Neto, ministrou a aula de abertura da semana especial de retorno do Pré-Vestibular Cidadão do MEP-VR. Na última segunda-feira, dia 03, o professor titular da UFRJ de Literatura Brasileira que é autor de vários livros, entre eles, O Bruxo do Contestado, Marcelino e O Grito, fez uma fala voltada à “Linguagem, literatura, contexto e política através da obra de Graciliano Ramos”.

Na sua exposição, o professor destacou a importância da obra como um elemento da arte que dialoga com a realidade, em especial a obra de Graciliano Ramos. A dimensão do engajamento literário do autor foi pontuada nos elementos da ficção e da confissão.

“Se posso dar uma dica para vocês – leiam Graciliano, cai muito nos vestibulares”, recomendou o escritor no final da magna aula.

As professoras Abigail Ribeiro, Luísa Ferreira e Elisa Andrade, todas de linguagem e literatura, ficaram muito felizes com a participação do escritor, igualmente os alunos que se manifestaram através do chat.