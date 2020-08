Volta Redonda disponibiliza cronograma de convocação dos concursados da educação

Volta Redonda - Os 295 aprovados no concurso público da educação de Volta Redonda, já podem conferir o cronograma de convocação no site da Prefeitura de Volta Redonda . Segundo as informações da prefeitura, os concursados foram chamados para assumir os cargos de Docente I e II e irão substituir os profissionais contratados sob Regime Especial de Direito Administrativo (Reda).Também de acordo com a Secretaria Municipal de Educação, as convocações começarão no dia 6 de agosto e continuarão em setembro e outubro. O calendário foi montado para que o processo da contratação não gere aglomerações. A secretaria, Rita Andrade, disse que os contratos sob Reda devem ser prorrogados pelo tempo necessário à conclusão da convocação dos candidatos aprovados no concurso público.“A medida da substituição gradual foi tomada para que a qualidade do ensino não seja prejudicada. É uma medida de transição para resguardar, acima de tudo, o processo de educação dos alunos”, afirmou.No dia 06 de agosto começam as convocações de 81 docentes II e 21 docentes I. Eles farão a substituição dos cargos temporários de 2017. No mês seguinte, o processo se repete para a substituição dos temporários de 2018, com a contratação de 86 concursados. Em setembro, os últimos 107 convocados nessa leva se apresentam, substituindo os cargos temporários de 2019 e 2020.“Além de fortalecer o serviço público com a contração de concursados, a medida ajuda a manter o padrão da educação no município”, frisou a secretária.A convocação desses profissionais também irá influenciar na questão financeira, conforme um estudo de impacto financeiro-orçamentário realizado pela Secretaria Municipal de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão (Seplag), ficou confirmado que a convocação desses profissionais aprovados no concurso, em substituição aqueles que estavam contratos por REDA, vai gerar uma economia de mais de R$ 850 mil por ano aos cofres públicos.O prefeito Samuca Silva comentou sobre a convocação dos aprovados.“O compromisso com a educação é a nossa prioridade. Esse concurso foi esperado por tempos e fomos atrás para fazer com ele acontecesse. Além disso, ao longo desses anos fizemos vários outros investimentos na área da educação como reformas das novas unidades escolares, criação de novas vagas em creches, tudo para oferecer uma educação de qualidade”, contou o prefeito.A secretaria de Educação ressaltou também que todo o cronograma de convocação foi pensado para evitar aglomerações e preservar a saúde de todos.