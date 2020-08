Volta Redonda registra mais 5 mortes por covid e chega a 131 óbitos

Volta Redonda - Volta Redonda tem 131 mortes devido ao novo coronavírus. Os dados foram atualizados no início da noite desta terça-feira, dia 04. Os cinco últimos óbitos registrados são de quatro homens de 44, 61, 62 e 77 e uma mulher de 59 anos de idade.

Agora são 3.730 casos confirmados e 13.096 notificados como suspeitos. Os curados são 2.279 e 5.335 exames deram negativo.

As metas que condicionam a flexibilização no município seguem dentro dos limites: 0,35% dos casos suspeitos, 12% de ocupação dos leitos do Hospital de Campanha e 24% de ocupação dos leitos de UTI da rede municipal.