Voltaço confirma a contratação do atacante Daniel Ribeiro

Volta Redonda - A diretoria do Volta Redonda Futebol Clube confirmou, o terceiro reforço para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O atacante, Daniel Ribeiro, de 24 anos, estava no America-RJ e chega ao Voltaço com contrato até o final do Brasileiro. A assinatura do contrato aconteceu nesta terça-feira, dia 04.

O novo reforço tricolor já estava treinando com o grupo há cerca de duas semanas, inclusive, participou dos três jogos treinos que o Esquadrão de Aço realizou durante a preparação para a série C, e marcou um gol na vitória diante do Porto Real.

Antes de acertar com o Esquadrão de Aço, Daniel Ribeiro, o rei da resenha, como é conhecido nas redes sociais, marcou quatro gols nos 11 jogos que disputou durante o Campeonato Carioca deste ano.

“Muito feliz em assinar com o Volta Redonda e dar mais este importante passo na minha carreira. Fui muito bem recebido por todos aqui, diretoria, comissão técnica, jogadores e funcionários. O Voltaço tem um grupo muito forte, fez uma grande campanha no Estadual e chega forte para a Série C. Estou muito motivado, vou seguir trabalhando forte para fazer o meu melhor e ajudar o clube a buscar o tão sonhado acesso à Série B”, destacou.

O vice-presidente Flávio Horta Júnior falou sobre a chegada de Daniel Ribeiro e destacou as características do novo reforço tricolor.

“O Daniel vinha fazendo bons jogos no America, principalmente no Estadual deste ano, e resolvemos trazer para avaliar mais de perto. No dia a dia e durante os jogos-treinos, se mostrou um jogador que tem uma presença de área muito grande, sabe usar sua força, agradou muito a comissão técnica e chega para reforçar ainda mais o nosso sistema ofensivo. Sabemos que a Série C é muito longa e é preciso ter um elenco forte, com jogadores de diferentes características para poder brigar pelo acesso”, pontuou o vice-presidente do clube.