Volta Redonda - Um homem foi encontrado morto dentro de um veículo na noite de terça-feira, dia 04, em Volta Redonda. Segundo as informações da Polícia Civil, o homem foi identificado como Alexsandro da Silva Pereira.

Segundo a perícia que esteve no local, ele foi assassinado com vários tiros e estava dentro do carro entre as Ruas 1021 e 1026, no bairro Volta Grande II.

O caso segue para investigação e até o momento desta publicação não havia outras informações sobre o que motivou o assassinato.