Volta Redonda inicia recuperação florestal entorno da Ilha São João

Volta Redonda - Teve início nesta quarta-feira, dia 05, a recomposição florestal do entorno da Ilha São João, em Volta Redonda. A Secretaria de Municipal de Meio Ambiente (SMMA) iniciou a recuperação de uma área com aproximadamente 15 mil metros quadrados, através do plantio de mil mudas de espécies nativas da Mata Atlântica. A ação vai beneficiar o leito do Rio Paraíba do Sul, além da fauna e da flora da região.

Conforme a explicação divulgada pela SMMA, a recuperação começou com a raspagem do solo, remoção de todos os vestígios e sementes para que seja feita a introdução das espécies nativas, como: Ipê Amarelo; Chichá; Jequitibá; Sapucaia; Araribá Rosa; Tipuana; Cebolão; Pau Formiga; Canafístula; Peroba Rosa; Uvaia; Cambucá; Ipê Roxo; Fedegoso; Figueira; Ipê Branco; Pau Rei; Angico Vermelho; Jacarandá; Ipê Tabaco; Mamão Jaracatiá.

Recomposição florestal teve início no entorno da Ilha São João, em Volta Redonda - Evandro Freitas

Segundo o Secretário de Meio Ambiente, Jadiel Teixeira, o plantio tem previsão para ser concluído em 30 dias e seguirá um distanciamento adequado e as espécies terão níveis de crescimento diferentes.

“Vamos substituir as espécies exóticas e invasoras que estão no local por espécies daqui da região, que já estão em nossa programação de plantio pela cidade. Isso vai ajudar a não assorear o rio e será um atrativo para fauna, para uma flora nova que crescerá de forma natural”, explicou.

A secretaria, além da recuperação florestal, também vai criar uma área de compostagem com aproximadamente 3,5 mil metros quadrados.

“Os resíduos das árvores retiradas vão passar pelo triturador e o material será transformado em um composto que tem matéria orgânica. Ele será usado no plantio das flores, de outras mudas, na arborização urbana de outros pontos da cidade. É uma maneira de não desperdiçar nenhuma parte da planta”, explicou Jadiel.

A cidade de Volta Redonda conta com o Programa de Arborização Urbana e Paisagismo que já realizou o plantio de mais de 20 mil mudas em diversos pontos, como ruas, avenidas, praças e outros espaços públicos do município. A meta da secretaria é plantar 30 mil mudas na cidade.

Segundo o governo municipal, toda a verba destinada ao plantio é gerada de multas de compensação ambiental. Através do programa, Volta Redonda tem recebido árvores nativas da Mata Atlântica, todas da região e indicadas para arborização urbana, seguindo padrões de plantio para a cidade. No total, serão aproximadamente 400 km de vias arborizadas.

“Uma cidade mais verde a cada dia. Além da arborização, Volta Redonda já investiu na reforma do Zoológico, na criação do Parque Natural Municipal e do Jardim Botânico na Ilha São João. A proximidade, o contato da população com a natureza é fundamental para a qualidade de vida dos nossos cidadãos”, afirmou o prefeito Samuca Silva.