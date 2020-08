Bairros de Volta Redonda receberam serviços de manutenção nesta quarta-feira, dia 05

Volta Redonda - Nesta quarta-feira, dia 5, serviços de caiação, tapa-buraco, capina, limpeza e roçada foram realizados pelas equipes da secretaria municipal de Infraestrutura (SMI) de Volta Redonda. As manutenções aconteceram em 14 bairros da cidade.

Na via principal do bairro São Luiz, Parque do Contorno, Amaral Peixoto e na rodoviária, as equipes realizaram uma operação de tapa-buracos. Já os bairros Retiro, Vila Americana, Candelária, Aterrado, Vila Brasília, Roma, Padre Josimo e Voldac receberam capina, caiação e roçada.

De acordo com a SMI, nos bairros Mariana Torres, Vila Brasília e Três Poços foram retirados entulhos. As equipes contaram com apoio de retroescavadeiras e caminhões.