Cais Conforto e Hospitais do Retiro e de Campanha passaram por sanitização nesta quarta-feira

Volta Redonda - Três unidades de saúde de Volta Redonda passaram por higienização nesta quarta-feira, dia 5. A ação, que serve como prevenção do novo coronavírus, foi realizada nos hospitais do Retiro e de Campanha, além do Cais Conforto.

Segundo as informações da Secretaria Municipal de Infraestrutura, o serviço acontece de forma ininterrupta em toda a cidade e abrange, além das unidades de saúde, vias, espaços públicos e os principais pontos comerciais da cidade.

Sanitização em três unidade de saúde de Volta Redonda, nesta quarta-feira, dia 05 - Secom VR

A sanitização prioriza os locais de maior circulação de pessoas como pontos de ônibus, acessos a agências bancárias e farmácias. O secretário municipal de Infraestrutura, Vinícius Ramos, destaca que diariamente, as equipes vão para as ruas.

“Estamos seguindo uma orientação do prefeito Samuca Silva de manter a cidade limpa, organizada e que dê orgulho das pessoas morarem. Além disso, a sanitização faz parte das ações do governo ao combate a covid-19”, disse o secretário.