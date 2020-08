Operação da Polícia Civil cumpre mandados de prisão em Volta Redonda

Volta Redonda - Nesta quinta-feira, dia 06, a Polícia Civil iniciou a operação "Vale Verde" para cumprir mandados de prisão, busca e apreensão de suspeitos vinculados ao tráfico de drogas em Volta Redonda e Rio de Janeiro.

A ação é coordenada pelo delegado titular da 93ª DP, Victor Tuttman e tem o apoio de agentes de outras delegacias da região. São cerca de 50 policiais civis que iniciaram busca a 15 indivíduos atingidos por ordens de prisão proferidas pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Volta Redonda.

Segundo o delegado, a operação é concentrada no bairro Vale Verde, mas também abrange outras regiões do Estado. Uma nota divulgada nesta manhã, de quinta-feira, pela Polícia Civil detalha a situação.

"Há suspeitas de que a organização criminosa é liderada por Geovane dos Santos, vulgo Vaninho, 51, e Robson Tertuliano da Silva, vulgo ROBGOL, 47, (ambos foragidos) atuando diretamente nas comunidades Coreia e Vila Aliança, no município do Rio de Janeiro, Vale Verde e Belo Horizonte, em Volta Redonda, Belém e Sapinhatuba, em Angra dos Reis. Para além das fronteiras estaduais, a organização controla uma rota terrestre de tráfico de drogas que atravessa os estados do Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo" diz a nota.



O comunicado ainda destaca sobre um esquema de ocultação de patrimônio.

"Um elaborado sistema de ocultação de patrimônio e lavagem de dinheiro veio à luz, envolvendo negociações de veículos de luxo, endereços fictícios e vários "laranjas" dos reais proprietários de bens adquiridos com o dinheiro auferido com a venda de drogas", consta no trecho da nota.

De acordo com o delegado Victor Tuttman, as buscas seguem em curso, inclusive em condomínios de classe média alta, no Recreio dos Bandeirantes, na capital do estado. Oito suspeitos já foram levados para delegacia de Volta Redonda, até o momento desta publicação.