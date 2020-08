Historiadores participam da semana de sensibilização do Pré-Vestibular Cidadão de Volta Redonda

Volta Redonda - A semana de sensibilização do Pré-Vestibular Cidadão (PVC) do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP- VR) foi finalizada na última sexta-feira, dia 7, com a participação do professor Anderson Couto, coordenador do grupo de ciências humanas do PVC. Segundo a coordenação o professor, ladeado dos colegas historiadores, fechou de forma brilhante a programação que teve semana de sensibilização iniciada no dia 3, no MEP.

Os professores de história Gilberto Neto, Herlaine Carvalho, Geórgia Gonçalves e Érique Barcellos, da área de sociologia, participaram da roda de conversa sobre o tema “Povos originários e as resistências.”

De forma muito precisa os professores dialogaram sobre importantes questões como: os caminhos equivocados que levaram os invasores a grifar o termo ‘índios’ e depois silvícolas; o eurocentrismo e a negação cultural do povo; a resistência e as conquistas na constituição do Brasil, em 1988; os recentes vetos do governo Federal às normas de salvaguardas e cuidados ao povo originário diante da pandemia covid- 19 e o papel das organizações e instituições na defesa do povo.

Na sequência das abordagens, boa parte dos 40 alunos reagiram positivamente e também comentaram o encerramento da semana especial.

“Achei a semana enriquecedora. Valeu cada minuto, estou refletindo sobre os assuntos do começo da semana até agora. Vou demorar para superar as falas de hoje. Agradeço a todos pela oportunidade!”, comentou a aluna Larissa.

“Eu amei muito a semana e me fez refletir demais! Estou muito animada para as próximas aulas.”, afirmou Marcele.

“Achamos a semana muito produtiva e importante. Cada dia um tema mais interessante que o outro. Parabéns”, disseram Anny e Maria Eduarda.

E a professora de linguagem, Luísa Ferreira, apresentou uma bela poesia de uma escritora Puri. Para finalizar, o professor Anderson Couto, agradeceu pela participação de todos.