Equipe do Serviço de Abordagem Social de Volta Redonda realiza ações durante o final de semana

Volta Redonda - Neste final de semana, a equipe do Serviço de Abordagem Social da Secretaria de Ação Comunitária (Smac) de Volta Redonda realizou ações nos bairros Aterrado e Voldac. O ‘Consultório na Rua’ oferece atendimento multidisciplinar com médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social, técnico de enfermagem, funcionário administrativo e motorista. No bairro Aterrado, o foco foi um casal que vive na Praça Mário Ferreira Torres e na Voldac, a equipe acompanha um idoso que também vive em uma praça do bairro.



De acordo com a prefeitura, o objetivo do serviço é promover uma busca ativa às pessoas em situação de rua e estabelecer vínculos de confiança para convencer os moradores a saírem da situação dessa situação e ingressarem na rede de proteção do município ou ainda promover a reinserção familiar.



O trabalho é realizado em conjunto por equipes da Secretaria de Ação Comunitária (Smac), por meio do Departamento de Proteção Social Especial, e da Secretaria de Saúde (SMS), com o programa Consultório na Rua, que faz parte da Atenção Básica à Saúde.



Segundo o secretário municipal de Ação Comunitária, Ailton carvalho, o serviço, ofertado diariamente pela secretaria, foi ainda mais intensificado por conta da pandemia da covid-19, pela situação de vulnerabilidade dessas pessoas.



“O objetivo do trabalho é de identificar as situações de risco social e pessoal. Fazer a aproximação, ofertando escuta qualificada e construir vínculo com eles. A equipe articula com a rede de serviços socioassistenciais, e demais políticas públicas, os encaminhamentos necessários para essas pessoas”, explicou o Ailton.

Serviço de abordagem a pessoas em situação de rua acontece no fim de semana - Felipe Carvalho O serviço é ofertado de forma continuada e programada, com a finalidade de assegurar o trabalho social de abordagem e busca ativa, que identifique na cidade a incidência de situações de risco pessoal e social, por violação de direitos, como trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, uso abusivo de drogas e álcool, dentre outras. O serviço funciona toda segunda e terça, das 13h às 17h; quarta-feira, das 15h às 21h; quinta e sexta, das 8h às 14h; atua em sistema de plantão aos sábados e domingos, beneficiando em torno de 60 pessoas por mês, entre idosos, adultos, crianças e adolescentes.

Em caso de aceitação de sair da rua, moradores contam com uma rede completa de assistência. Eles são encaminhados para o Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua, o Centro POP, que fica no bairro Aterrado e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h; o Abrigo Municipal Seu Nadim, no bairro Nossa Senhora das Graças; ou para o abrigo temporário localizado na Arena Esportiva, no bairro Niterói, implantado especialmente para atendimento durante a pandemia da covid-19.