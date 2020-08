Volta Redonda - O boletim com a atualização dos dados sobre o novo coronavírus em Volta Redonda divulgado na noite desta quinta-feira, dia 13, aponta que na cidade existem 4.375 casos confirmados e 14.777 notificados como suspeitos.

Ainda de acordo com os dados da prefeitura não houve aumento no registro de mortes e o município segue com 153 óbitos por conta da covid-19. As pessoas curadas da doença são 2.758 e 5.960 exames deram negativo.

Os eixos de monitoramento que condicionam a flexibilização na cidade estão dentro dos limites estabelecidos: 1,7% dos casos suspeitos, ocupação de 13% dos leitos do Hospital de Campanha e 21% dos leitos de UTI da rede municipal.