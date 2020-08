Comércio de Volta Redonda fica fechado na próxima segunda, dia 17

Volta Redonda - Na próxima segunda-feira, dia 17, o comércio de Volta Redonda não funciona, por conta da comemoração ao Dia do Comerciário. O feriado está previsto na 22ª cláusula da Convenção Coletiva de Trabalho assinada entre o Sindicato do Comércio de Volta Redonda (Sicomércio-VR) e Sindicato dos Empregados do Comércio (SEC-VR).

A data, que antes era comemorada na terceira semana de outubro, foi antecipada para a terceira semana de agosto a partir deste ano. A convenção, que foi realizada ano passado, abrange os anos de 2020 e 2021.

De acordo com o presidente do Sicomércio-VR, Jerônimo dos Santos, a antecipação foi negociada para agosto por ser um mês sem feriados, diferente de outubro, porém na época não se imaginava que 2020 fosse se tornar um ano atípico devido a pandemia da covid-19.

“Ninguém imaginava que o comércio fosse obrigado a fechar por tanto tempo este ano. Quando os sindicatos patronal e do empregado chegaram a esse consenso de antecipar foi pensando nos dois lados, tanto do comerciante quanto do comerciário, que acabavam perdendo vendas e comissões, respectivamente, com dois feriados num mesmo mês, mas veio a pandemia e o comércio perdeu muito, mas vamos manter porque é uma data para celebrar quem ajudar a economia a girar, que se esforça, que precisa trabalhar”, afirmou.

Jerônimo acredita que o segundo semestre será melhor, com a expectativa de vacinas contra o novo coronavírus e a redução no número de casos suspeitos e confirmados no município.

“Se continuar assim, vamos aos poucos recuperando a estabilidade, voltando a respirar, gerando emprego de novo. Nesse período de pandemia, é extremamente importante que estejamos atentos a todos os detalhes que possam ajudar os empresários da cidade, para que funcionem dentro das melhores condições, respeitando, principalmente, as medidas preventivas ”, afirmou.

Na data, os funcionários das lojas não podem trabalhar e o descumprimento dessa norma da Convenção pode acarretar em penalidade através da fiscalização.