Voltaço irá enfrentar Ituano-SP nesta segunda-feira, dia 17

Volta Redonda - O Voltaço irá enfrentar a equipe do Ituano-SP nesta segunda-feira, dia 17, pela Série C do Campeonato Brasileiro. A partida será no Estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, às 15h30.

O Voltaço fez o último treino no CT Oscar Cardoso na manhã de sábado, dia 15. Neste domingo, o Esquadrão de Aço segue para o Rio de Janeiro e no período da tarde, o time irá treinar no local do confronto, finalizando a preparação para encarar a equipe paulista.

Segundo o volante Bruno Barra, independentemente do estádio que irão jogar, o Volta Redonda precisa entrar em campo para buscar a vitória, ainda mais se for o mandante, como neste caso.

"As equipes paulistas sempre chegam fortes nas competições nacionais e é preciso ter muito cuidado. O Ituano está vindo de uma vitória, quer a segunda para embalar neste começo de competição, mas, como disse, em casa precisamos vencer. Por isso, não podemos cometer nenhum erro lá trás e, lá na frente, saber tomar as melhores decisões para transformar as chances criadas em gol”, destacou Bruno Barra.