Sanitização é realizada no bairro Santo Agostinho em Volta Redonda

Volta Redonda - O centro comercial do bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda, recebeu na manhã deste domingo, dia 16, o trabalho de sanitização. O objetivo do serviço é combater à covid-19 na cidade e evitar o aumento no número de casos da doença.

A ação acontece diariamente em todo o município e segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), a estratégia é realizar a ação nos locais com maior movimentação de pessoas.

Equipes de sanitização percorrem o bairro Santo Agostinho neste domingo, dia 16 - Divulgação