De virada, Voltaço vence Ituano-SP

Volta Redonda - O Voltaço (VRFC) venceu o Ituano-SP de virada, nesta segunda-feira, dia 17, no estádio Luso Brasileiro, na partida válida pela Série C do Campeonato Brasileiro. O placar do jogo foi 3 a 1 e os gols do VRFC foram marcados por João Carlos, Pedrinho e Saulo Mineiro.

Com a vitória, o Volta Redonda assume a segunda colocação na classificação geral. Na próxima rodada, o Voltaço recebe o Tombense. A partida será no sábado, dia 22, às 15h30, no estádio do Trabalhador, em Resende.

O VRFC com o comando do técnico Luizinho Vieira entrou em campo com: Douglas Borges; Julinho (Bodão), Luan, Heitor e Luiz Paulo; Bruno Barra, Wallisson (Saulo Mineiro), Erick Flores e Luciano Naninho (Bernardo), Pedrinho e João Carlos (Pedro Thomaz).