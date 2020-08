Mais cinco mortes são registradas por covid em Volta Redonda e cidade 164 óbitos

Volta Redonda - Os dados sobre o coronavírus em Volta Redonda foram atualizados nesta terça-feira, dia 18. Mais cinco mortes ocorreram por conta da covid-19 e cidade chega a 164. As vítimas são idosas de 62, 73, 85, 88 e 94 anos.

Segundo o boletim, agora são 4.604 casos confirmados e 15.608 notificados como suspeitos. Os curados são 3.700 e 7.406 exames deram negativo.

Ainda de acordo com as informações da Prefeitura, houve um aumento de 1,96% dos casos suspeitos, ocupação de 11% dos leitos do Hospital de Campanha e 27% dos leitos de UTI da rede municipal.