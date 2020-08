Tratamento precoce contra a covid apresenta resultados positivos em Volta Redonda

Volta Redonda - Uma análise do tratamento precoce realizado em Volta Redonda para covid-19 revelou que o tratamento feito em cerca de 180 pacientes conseguiu frear a evolução da doença, evitando internações ou mortes. No município, a orientação da Secretaria de Saúde, é para que ao notar os primeiros sintomas indicativos da doença aos moradores procurem a unidade de referência para a covid-19 mais próxima de casa.

Os Centros de Triagem para atendimento de casos suspeitos do novo coronavírus são: as Unidades Básicas de Saúde dos bairros 249, São João, Vila Mury e Volta Grande, que ficam abertas das 8h às 22h, além do Centro de Doenças Respiratórias (CDR), que funciona no Estádio Raulino de Oliveira, das 8h às 19h.

O tratamento realizado com Nitazoxanida é priorizado para pessoas acima de 40 anos com comorbidades e os pacientes que fazem parte do grupo de risco para a doença, principalmente idosos e pessoas com doenças crônicas. A administração do medicamento é iniciada assim que identificados sintomas da covid-19, antes mesmo da chegada do resultado do teste de swab, colhido na unidade de saúde.

O uso da Nitazoxanida na Rede Municipal de Saúde, para evitar a evolução da doença, é possível graças a um novo protocolo de tratamento firmado pela prefeitura com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) no final de junho, através do médico infectologista Edimilson Migowski.