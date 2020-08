Voltaço anuncia a contratação do atacante Robertinho

Volta Redonda - A diretoria do Volta Redonda anunciou nesta quarta-feira, dia 19, mais um reforço para a Série C do Campeonato Brasileiro 2020. O atacante Robertinho, de 20 anos, chega por empréstimo junto ao Atlético Tubarão-SC até o final do Brasileirão. O atleta irá se apresentar ao Esquadrão de Aço nesta quinta-feira, dia 20.

Revelado pela equipe catarinense, o novo reforço tricolor estreou no profissional em 2019, sob o comando do técnico Luizinho Vieira. Após boas partidas no Estadual, foi emprestado ao Figueirense-SC, disputando a Série B do ano passado. Neste ano, Robertinho retornou ao Tubarão para a disputa do Catarinense.

“Estou chegando com uma expectativa alta. Acompanhei diversos jogos do Volta Redonda e sei que temos elenco para buscar o acesso. Conheço alguns atletas que estão aí, pois já atuaram comigo, e também membros da comissão técnica, que estiveram no Tubarão-SC. Acredito que a adaptação será rápida, pois o estilo de jogo do time me favorece e estou muito motivado neste novo desafio”, falou o atacante.

O vice-presidente Flávio Horta Júnior falou sobre a contratação de Robertinho, que é o quinto reforço do Voltaço para a disputa da Série C.

“O Robertinho foi um pedido do Luizinho, que já trabalhou com ele no Tubarão e entende que a chegada dele irá agregar muito ao nosso sistema ofensivo, criando ainda mais opções táticas. Ele entendeu a realidade do clube, chega confiando no nosso projeto e desejamos muito sucesso a ele, que consiga jogar todo o seu futebol e nos ajudar nessa busca pelo acesso à Série B", afirmou.