Câmara de Volta Redonda cassa mandato de Paulinho do Raio-X por unanimidade

Volta Redonda - Em sessão extraordinária da Câmara Municipal de Volta Redonda nesta sexta-feira, dia 21, foi decidida a cassação, por unanimidade, do mandato do vereador afastado Paulinho do Raio-X. Ele foi acusado de improbidade administrativa e quebra de decoro parlamentar.

O parlamentar foi preso em flagrante em março deste ano, por agentes da Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), por meio da Coordenadoria de Investigação de Agentes com Foro (Ciaf), e o Ministério Público Estadual (MP-RJ), através do Grupo de Atribuição Originária Criminal da Procuradoria-Geral da Justiça (Gaocrim).

Paulinho do Raio-X e sua defesa não compareceram à sessão, mesmo com a autorização da justiça, para acompanharem a votação. Quem assume a vaga é o suplente, Marcelo Moreira.