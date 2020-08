Voltaço enfrenta Tombense-MG neste sábado, dia 22

Volta Redonda - O Volta Redonda retorna a campo pela Série C neste sábado, dia 22, às 15h30, no Luso Brasileiro. Pela frente, o Voltaço terá o Tombense-MG, em uma partida que poderá deixar a equipe na liderança do grupo B. Atualmente o Esquadrão de Aço tem quatro pontos ganhos e ocupa a terceira colocação da chave, dois pontos atrás do líder Brusque-SC, que tem um jogo a mais.

Um dos grandes nomes da vitória diante do Ituano-SP na rodada passada, o goleiro Douglas Borges projetou o confronto diante da equipe mineira.

“Fizemos uma boa semana de treinamentos pela frente e temos tudo para fazer mais uma grande partida. Sabemos que o Tombense tem uma grande equipe, não é à toa que está na decisão do Estadual, e será um jogo muito difícil, mas estamos focados para entrar em campo, repetir as boas atuações que estamos tendo durante toda a temporada e brigar até o último minuto por esta importante vitória, que nos mantém nos G4 e pode até nos deixar na liderança da competição”, disse Douglas Borges.