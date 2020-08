Aluno do MEP Volta Redonda conquista aos 56 anos uma vaga para estudar Física na UFF

Volta Redonda - O ex-aluno do Pré-Vestibular Cidadão (PVC) do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR), Fábio Cesar da Cruz Almeida, aos 56 anos, conquistou uma vaga para cursar física na UFF, no bairro Aterrado. O agora acadêmico, destemido, depois de mais de 30 anos distante dos bancos escolares retornou à sala do MEP em fevereiro de 2019.



Aposentado, técnico agrícola, Fábio Almeida, apoiado em duas bengalas, com uma bolsa cheia de livros e papéis, ocasionalmente com verduras para os professores, muitas vezes com dores e outras dificuldades era sempre o primeiro a chegar à sala.



“Eu gosto de chegar cedo, assim aproveito para estudar, rever as matérias. Digo mais, as minhas dificuldades de andar, e até as dores nas pernas sumiram um pouco depois que passei a estudar,” revelou Fábio, em junho de 2019.

“Estou muito feliz e agradecido aos professores e aos colegas de sala pelo apoio,” disse Fábio.



O ex- coordenador do MEP, cofundador do PVC, professor de cultura e cidadania, Luiz Henrique Castro Silva e a esposa Mari Castro, foram uma espécie de tutores do futuro físico. Acompanharam todo o processo de acesso do aluno à UFF. Sempre solidários, os dois com apoio de servidores atentos garantiram que Fábio não perdesse as cotas e benefícios, junto à COSEAC (Coordenação de Seleção Acadêmica) da UFF.



"A questão em nosso mundo é que Deus deu os dons, mas a existência nega os meios. Quando encontramos seres humanos que, contra toda essa negação (sistemas econômicos, sociais e políticos) são capazes de transbordar a si mesmos e espalhar sentidos, sonhos de ser mais, nos curvamos humildemente", comentou Luiz Henrique enaltecendo o exemplo de 'esperançar' do brilhante aluno Fábio.