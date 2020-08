Volta Redonda - O Voltaço venceu o Tombense-MG por 2 a 0, na tarde deste sábado, dia 22. A partida foi realizada na Ilha do Governador, no estádio Luso Brasileiro, pela Série C do Campeonato Brasileiro.

Os gols do Esquadrão de Aço foram marcados por João Carlos. Com a vitória, o Volta Redonda Futebol Clube assume a liderança do grupo B.