Volta Redonda - Residências que estão em situação de risco iminente, nas ruas 28 de Maio e da Conquista, no bairro São Sebastião, em Volta Redonda foram interditadas pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC). A interdição aconteceu neste domingo, dia 23.

Equipes da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) foram até o local no sábado, dia 22, para interditar os imóveis. Mas com a recusa dos moradores em deixar os imóveis, o caso foi relatado à justiça, que expediu uma ordem judicial determinando a desocupação das residências ainda neste domingo.

A equipe da Defesa Civil identificou risco de deslizamento de terra, que pode afetar cerca de 20 imóveis. De acordo com a avaliação feita pelos técnicos, o talude de aproximadamente 70 metros de altura apresenta erosão, solo desagregado, degrau de abatimento, trincas e rachaduras no solo, que não tem cobertura vegetal, além de parte de uma canaleta de escoamento de águas pluviais danificada.

Defesa Civil de Volta Redonda interdita imóveis em área de risco no bairro São Sebastião - Divulgação

O coordenador da Defesa Civil, Leandro Rezende, explicou que os moradores se recusaram a deixar as residências e, como o cenário é de alto risco, com a possibilidade de deslizamento de terra, a justiça determinou que a interdição fosse cumprida.

“Nós fomos até o local no sábado para fazer a interdição, mas houve uma recusa da parte dos moradores em acatar a decisão e a assistência da Smac. Nós tivemos que informar a justiça porque a situação no local é muito séria”, explicou.

Segundo o relatório enviado pela equipe, a justiça determinou que os moradores deixem os imóveis até que a área seja declarada segura pela Defesa Civil do município, sob pena de multa de R$ 10 mil para cada morador que descumprir a decisão. De acordo com a Smac, um acompanhamento é feito com as famílias para prestar o auxilio necessário.