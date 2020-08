Volta Redonda - A obra de recapeamento asfáltico na Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes, no bairro Três Poços, está prevista para ser concluída até a próxima quarta-feira, dia 26. As equipes da empresa responsável pelo serviço estão aplicando asfalto nos últimos trechos da via.

Nesta segunda-feira, dia 24, o recapeamento aconteceu em um trecho da via que já foi fresado e vai do ginásio do bairro até as proximidades da saída para a Rodovia do Contorno, no sentido Santo Agostinho. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), o prazo para conclusão pode sofrer alterações em caso de chuva.

O serviço foi intensificado após ser interrompido por conta da pandemia da covid-19 e após novo planejamento, os trabalhos foram retomados no final de julho.

A avenida é uma das principais da cidade com ligação para a cidade de Pinheiral. A via é de grande circulação de veículos e pessoas, além de contar com muitos estabelecimentos comerciais.

A primeira parte do asfaltamento foi concluída no final do mês de maio. No trecho comercial da avenida foi implantado um sistema de drenagem e nivelamento do solo, antes de receber o asfalto, pois no local havia dificuldade de escoamento de água, que ficava acumulada e levava à degradação mais rápida do asfalto.