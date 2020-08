Acompanhe nesta terça-feira, a live com Dayse Penna, pré-candidata a prefeita de Volta Redonda

Volta Redonda - Nesta terça-feira, dia 25, tem início a série de entrevistas promovida pelo jornal O DIA com os pré-candidatos à Prefeitura de Volta Redonda. A primeira live será com Dayse Penna (PROS), e será conduzida pelo colunista político Sidney Rezende e pela repórter Denise Azevedo, a partir das 15h.

A entrevista poderá ser acompanhada pelo Facebook e pelo YouTube do O DIA nos links: https://www.youtube.com/watch?v=h3uJsxQ0k-4 https://www.facebook.com/odiajornal/videos/751841662273122/ . Você poderá participar enviando perguntas através das redes sociais.

Dayse Penna é ex-secretária Municipal de Políticas para Mulheres, Idosos e Direitos Humanos de Volta Redonda. É participante do Comitê de Cultura para a PAZ, do Projeto Vamos Juntas e aluna do RenovaBR. Formada como Agente Comunitária de Segurança, já foi secretária do Conselho Comunitário de Segurança e ex- Presidente do Núcleo de Ação Comunitária de Volta Redonda (NAC).