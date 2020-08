Obra de asfaltamento foi concluída no bairro Três Poços, em Volta Redonda

Volta Redonda - O recapeamento asfáltico da Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes, no bairro Três Poços foi concluído nesta terça-feira, dia 25. A obra estava prevista para ser finalizada na quarta-feira, dia 26, mas os trabalhos foram intensificados pela empresa responsável pelo serviço e a via já foi totalmente liberada.

Como parte da obra, foi implantado um sistema de drenagem no trecho comercial da avenida, além de nivelamento do solo. A via apresentava dificuldade de escoamento de água, que ficava acumulada e levava à degradação mais rápida do asfalto. Em seguida foi feita a colocação do asfalto, que teve a primeira etapa concluída em maio.

O serviço foi intensificado após ser interrompido por conta da pandemia da covid-19, para que a saúde dos funcionários não fosse colocada em risco. Após novo planejamento, os trabalhos foram retomados no final de julho.

A Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes é uma das principais da cidade, servindo como acesso à universidade e também como ligação com o município de Pinheiral. A via é de grande circulação de veículos e pessoas, além de contar com muitos estabelecimentos comerciais.



Rodovia BR-393 também recebeu asfalto



Outro ponto que recebeu aplicação de asfalto nesta terça-feira foi a pista de saída de carretas da CSN, localizada no trecho municipalizado da Rodovia BR-393, próximo ao bairro Ponte Alta. A intervenção teve como objetivo corrigir depressões e trincas, nivelando a pista.

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que fiscalizou o serviço, a pista de saída sempre apresentava buracos e permitia a criação de poças d’água no trajeto dos veículos. As equipes aplicaram cerca de 20 toneladas de massa asfáltica quente, que é mais durável e impermeável que o asfalto frio.

Além do caminhão que transportou o asfalto, as equipes utilizaram dois rolos compactadores, e o caminhão responsável pela pintura de ligação, que faz a junção da camada de asfalto quente com a camada de asfalto frio.